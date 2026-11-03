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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة خلال حملة رقابية على محال المبيدات بديروط

ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة خلال حملة رقابية على محال المبيدات بديروط
ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة خلال حملة رقابية على محال المبيدات بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية، والتصدي لمخالفات تداول المبيدات المغشوشة والمحظورة وغير المسجلة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية وحماية المزارعين من الممارسات غير القانونية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيشية على محال الاتجار في المبيدات بمركز ديروط، بالتنسيق مع إدارة تموين ديروط، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وضبط المنتجات المخالفة.

وأشار إلى أن الحملة نفذها قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، برئاسة الدكتور أحمد مسعود محمد، رئيس القسم، وتحت إشراف الدكتورة شيرين حسين علي، مدير عام المكافحة بالمديرية، بمشاركة الدكتور أحمد عبد العال، مفتش الرقابة بالمديرية، والمهندس محمد حسن عبد المجيد، مفتش التموين بإدارة تموين ديروط.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة، وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، فضلًا عن مبيدات غير صالحة للتداول والاستخدام، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التفتيشية المشتركة بين مديريتَي الزراعة والتموين والجهات المعنية، مع تكثيف المرور الدوري على محال ومنافذ بيع المبيدات والأسمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات، بما يضمن حماية المزارعين، والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي، وإحكام الرقابة على الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط الحملات الرقابية المبيدات والأسمدة الزراعية المبيدات المغشوشة المزارعين

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