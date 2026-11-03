رئيس إسكان النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن محطة مياه الجبل الأصفر

عرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

و لفت إلى أن أهداف المشروع تتمثل في تحسين الاستدامة البيئية، من خلال حماية البيئة وموارد المياه من التلوث وتقليل المخاطر الصحية بسبب تصريف المياه غير المعالجة في المصارف والقنوات.

وتستهدف الاتفاقية، زيادة الإنتاج الزراعي، من خلال زيادة إعادة استخدام المياه لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال توفير مياه الصرف الصحي المعالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة لـ (70,000 فدان)، وزيادة أو توسيع نطاق قدرات محطة المعالجة بمقدار 1 مليون م3/ يوم (المرحلة الثالثة) من 2,5 مليون م3/ يوم إلى 3,5 مليون م3/ يوم للمعالجة الأولية والثانوية بحيث يزيد المستفيد المباشر بمقدار 5 ملايين شخص من 12,5 مليون إلى 17,5 مليون شخص.

و اكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وبعد توفير مرافق المعالجة الثانوية أمرًا ضروريًا لاستبقاء معايير الصرف الصحي في مصر وتحسين بيئة جودة المياه في نظام الصرف.

توسيع البنية التحتية

و قال النائب، أن مكونات المشروع تتمثل في توسيع البنية التحتية للمياه العادمة لإعادة تدوير المياه في الزراعة، من خلال توسيع السعة الحالية للمحطة بإضافة 1,000,000 متر مكعب يوم لتصل إلى سعة إجمالية المحطة قدرها 3,5 مليون متر مكعب يوم مع المعالجات الأولية والثانوية الخدمات الهندسية والإدارة الاجتماعية والبيئية ESMP، وكذلك إدارة المشروعات البيئية والاجتماعية والتغيرات المناخية والدعم المؤسسي.