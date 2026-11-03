مأساة في طامية..مصرع بسنت عيد طالبة الصف الثالث الإعدادي صعقًا بالكهرباء داخل منزلها

لقيت الطالبة بسنت عيد مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي مفاجئ داخل منزلها بمركز طامية بمحافظة الفيوم في واقعة مأساوية خيمت بالحزن على أسرتها وكانت الطالبة تدرس بالصف الثالث الإعدادي وتعرضت لصعق كهربائي أدى إلى وفاتها قبل نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.



بلاغ بوفاة طالبة داخل منزلها

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا يفيد وفاة فتاة نتيجة تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بدائرة مركز طامية وعلى الفور تحركت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لفحص الحادث والوقوف على تفاصيله.



نقل الجثمان إلى مستشفى طامية المركزي

وبالفحص تبين أن الفتاة المتوفاة تدعى بسنت عيد ومقيمة بمركز طامية وتدرس بالصف الثالث الإعدادي وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها جراء الصعق الكهربائي وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.



جهات التحقيق تتولى فحص الواقعة

وعقب الحادث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وفاة الطالبة ومعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.