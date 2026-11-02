ابن الفيوم يعتلي عرش العالم في رفع الأثقال.. عبد الرحمن يونس يحصد الذهبية ويحطم الرقم القياسي

أعرب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم عن خالص تهانيه للبطل المصري عبد الرحمن يونس ابن المحافظة ولاعب منتخب مصر لرفع الأثقال بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 85 كجم رجال ببطولة العالم لرفع الأثقال للكبار 2026 التي تستضيفها مدينة نينجبو بالصين خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 8 نوفمبر وحقق عبد الرحمن يونس إنجازا عالميا بعدما حطم الرقم القياسي العالمي في المجموع مسجلا 390 كجم ليؤكد قدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة في البطولات الدولية.



44 لاعبا يتنافسون على لقب وزن 85 كجم

وشهدت منافسات الوزن مشاركة 44 لاعبا يمثلون 39 دولة في بطولة عالمية كبرى شارك بها 528 لاعبا ولاعبة من 99 دولة ومنطقة حول العالم وهو ما يبرز أهمية الإنجاز الذي حققه اللاعب المصري.



إشادة بموهبة ابن الفيوم

وأشاد محافظ الفيوم بإصرار البطل وعزيمته وأدائه المتميز وروحه التنافسية العالية مؤكدا أن تتويجه يعكس امتلاكه موهبة رياضية وإمكانات فنية متميزة فضلا عن التدريب الجاد والجهد المتواصل وأشار إلى أن أبناء الفيوم يمتلكون القدرة على تحقيق إنجازات مشرفة في مختلف المحافل الرياضية ورفع اسم مصر عاليا.



غنيم يتمنى استمرار الإنجازات

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على دعم المواهب الرياضية ورعايتها وتوفير المناخ الملائم لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة متمنيا لعبد الرحمن يونس ولكافة أبطال مصر مواصلة النجاح وحصد المزيد من البطولات والألقاب يذكر أن محافظ الفيوم استقبل عبد الرحمن يونس بمكتبه يوم 17 سبتمبر الماضي وكرمه عقب حصوله على الميدالية الذهبية وتحطيمه الرقم العالمي في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة تورنتو الإيطالية خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026.