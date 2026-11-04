الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١١/٤ ندوة حول ( الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى ) حاضر فيها الأستاذالدكتور/ فاطمة الزهراء سعد محمد طه أستاذ الإعلام بكلية الآداب ومدير البوابة الرقمية لجامعة الوادى الجديد شارك فى الندوة ممثلى الدواوين الحكومية ومعلمى ومعلمات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام موضحة ما تمر به المنطقة العربية من حروب وأحداث ساخنة تؤثر على الأمن القومى المصرى وتساهم فى انتشار الشائعات والتى ازدادت معدلاتها بنسبة كبيرة مقارنة بعام ٢٠٢٥

ومن جانبها أكدت أزهار عبدالعزيز محمد-مدير عام إعلام وسط الصعيد أن قطاع الإعلام الداخلى يركز فى الفترة الأخيرة على محور الأمن القومى وذلك لأهميته فى ظل الأوضاع الراهنة للمنطقة وتأثيرها بالحروب الدائرة على الحدود المصرية وأكدت أن المواطن له دور فاعل فى الحفاظ على الأمن القومى لذلك لابد من رفع الوعى وتعزيز روح الانتماء والولاء والانتباه لما يحاك للدولة من مؤامرات من خلال انتشار الشائعات

وفى سياق متصل عرفت دكتورة فاطمة الزهراء الشائعات بأنها أخبار غير محددة المصدر تنتشر بسرعة كبيرة وغالبا تزداد فى وقت الأزمات وتعتمد على العاطفة أكثر من العقل و تستهدف اثارة البلبلة و خفض الروح المعنوية للمواطن وأشارت إلى أن معدل الشائعات ازداد من عام ٢٠٢٠ وحتى الآن ثلاث أضعاف ومن أهم الشائعات التى تم رصدها الفترة الماضية شائعات تستهدف الاقتصاد المصرى والأسعار وقناة السويس يليه قطاع التعليم والصحة أما مفهوم الأمن القومى فهو مفهوم شامل ولا يقتصر على أمن الحدود فقط فيشمل الأمن العسكرى والذى يتعدى إلى أمن الدول المجاورة باعتباره امتداد للأمن القومى المصرى هذا بالإضافة إلى الأمن الاقتصادى والسيبرانى فالأخير يعتمد على الشائعات وحروب الجيل الخامس واللجان الإلكترونية

والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى وتساهم فى سرعة انتشارها لذلك ناشدت دكتورة فاطمة المواطنين بضرورة التحقق من الشائعات من خلال الرجوع إلى المصدر الرسمى والصفحات الرسمية للجهات الحكومية وعدم مشاركة هذه الأخبار قبل التحقق منها.



يأتي ذلك برعاية سعادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات اللواء الدكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى.



أدار اللقاء الأستاذة غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام تحت إشراف الأستاذة أزهار عبدالعزيز محمد-مدير عام إعلام وسط الصعيد