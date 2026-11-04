ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

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ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم / الأربعاء /، بمقدار 270.10 نقطة ما نسبته 2.81% ليصل إلى 9884.17 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أنه تم تداول 370 مليونا و969 ألفا و185 سهما بقيمة 820 مليونا و126 ألفا و181.574 ريال، عبر تنفيذ 48430 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 48 شركة، بينما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق، بنهاية جلسة التداول، 601 مليار و364 مليونا و81 ألفا و80.454 ريال، قياسا بـ 581 مليارا و983 مليونا و53 ألفا و178.832 ريال، في الجلسة السابقة.