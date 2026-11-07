قرارات عاجلة.. محافظ الغربية يتفقد الوحدة الصحية بقرية نفيا بطنطا ويستمع للمواطنين

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الوحدة الصحية بقرية نفيا بمركز طنطا، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل بمختلف الأقسام، حيث تفقد العيادات والخدمات المتاحة، واطلع على إمكانات الوحدة وما تقدمه من رعاية صحية لأهالي القرية،جاء ذلك بحضور النائب مجدي البري عضو مجلس الشيوخ،النائب أحمد الجرواني: عضو مجلس النواب، النائبة وفاء السرنجاوي: عضوة مجلس النواب،الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية،الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة تفقد تجهيزات عيادة الأسنان ومعمل الدم، إلى جانب عيادة العلاج على نفقة الدولة، التي يجري تجهيزها بجهود المجتمع المدني، استعدادًا لبدء تشغيلها اعتبارًا من يناير المقبل، بما يتيح للأهالي الحصول على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويخفف عنهم مشقة الانتقال إلى أماكن أخرى.

تحرك تنفيذي عاجل

واستمع المحافظ إلى آراء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية، وتعرف على مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية الاستجابة لاحتياجات الأهالي، والعمل على تيسير حصولهم على الرعاية الصحية، وموجهًا بمتابعة مستوى الخدمة وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي بمشاركة المجتمع المدني في تجهيز العيادات، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا الجهد، ومؤكدًا أن تعاون أبناء المجتمع مع أجهزة الدولة يمثل نموذجًا إيجابيًا للمشاركة المجتمعية، ويسهم في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن المحافظة مستمرة في دعم كل جهد يستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمة تليق بأهالينا.