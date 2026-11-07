مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن يوصي بضرورة تحديث المصانع وتطوير تكنولوجيا الصناعة

اختتم المؤتمر الفني الدولي الـ38 للاتحاد العربي للأسمدة الذي استضافته شركة مناجم الفوسفات الأردنية في العاصمة عمّان خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الحالي، أعماله بإصدار 11 توصية استراتيجية تستهدف تطوير صناعة الأسمدة العربية وتعزيز تنافسيتها، في مقدمتها تأسيس مركز عربي مشترك لأبحاث وتكنولوجيا صناعة الأسمدة.

وشهد المؤتمر الذي عقد تحت شعار "ما بعد الإنتاج: قمة التحول في صناعة الأسمدة" بمشاركة قيادات وخبراء وممثلي شركات الأسمدة العربية والعالمية من أكثر من 30 دولة، فيما برز الحضور المصري بحصول شركة حلوان للأسمدة على جائزة الاتحاد في مجال الاستدامة للشركات لعام 2026، وفوز المهندس أشرف شلتوت من الشركة المالية والصناعية المصرية (EFIC) بجائزة البحث التطبيقي للأفراد.

وأكدت التوصيات ضرورة الانتقال بصناعة الأسمدة العربية من التركيز على زيادة الإنتاج إلى تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة، وتحديث المصانع، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين الشركات العربية.

ودعت إلى تأسيس مركز عربي مشترك لأبحاث وتكنولوجيا صناعة الأسمدة، وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات والبوتاس، والتوسع في إنتاج الأسمدة المتخصصة والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب إطلاق مبادرات لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحديث المصانع وتعزيز موثوقيتها وسلامة عملياتها.

كما أوصى المؤتمر بإعداد تقرير دوري عن أسواق الأسمدة العربية والعالمية، يرصد تطورات العرض والطلب والأسعار وتكاليف الطاقة والمواد الخام، وتأثير المتغيرات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتشريعات البيئية على تنافسية الصادرات العربية.

وشددت التوصيات على تعزيز الشراكات بين الشركات العربية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، والاستثمار في تأهيل الكوادر الفنية والقيادات الشابة، وتطوير التعاون بين الشركات والجامعات ومراكز البحث العلمي.

ودعا المؤتمر إلى تحويل توصياته إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال خطة تتضمن مسؤوليات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات أداء، مع تقديم تقرير متابعة إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال ستة أشهر، وإعداد استراتيجية متكاملة للاتحاد حتى عام 2035.

في سياق متصل، كرّم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للأسمدة لعام 2026، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس عبدالوهاب الرواد والأمين العام المهندس سعد أبو المعاطي.

وفازت شركة حلوان للأسمدة المصرية بجائزة الاستدامة للشركات، تقديرا لجهودها في هذا المجال، فيما حصل المهندس أشرف شلتوت من الشركة المالية والصناعية المصرية على جائزة البحث التطبيقي للأفراد، تقديرا لإسهاماته البحثية في دعم التطوير الفني والتكنولوجي لصناعة الأسمدة.

وتناولت جلسات المؤتمر أحدث التقنيات الصناعية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والصيانة التنبؤية وكفاءة الطاقة، إلى جانب سلامة العمليات الصناعية وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما أتاح المعرض الفني المصاحب، بمشاركة أكثر من 30 شركة ومؤسسة، استعراض المعدات والتكنولوجيات الحديثة وبحث فرص التعاون.

وأكدت مخرجات المؤتمر أهمية توحيد الجهود البحثية والتكنولوجية العربية، وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، بما يدعم بناء صناعة أسمدة أكثر كفاءة وابتكارا واستدامة، ويعزز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية.