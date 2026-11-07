الرئيس السيسي يتفقد نماذج مختلفة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد نماذج مختلفة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني التي تم تصنيعها كاملة ومحلياً بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المقطورات من حيث تعدد الاستخدامات، كما تفقد الرئيس نماذجاً من المركبات التي سيتم تطويرها وتصنيعها محلياً، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يُواكب أحدث الطرق المُتبعة عالمياً، كما تم اختبار نماذجا من المركبات ضمن خطة الدولة في التوسع في تصنيع وانتاج السيارات الكهربائية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع التنسيق والتعاون الجاري بين الهيئة العربية للتصنيع، وإدارة المركبات للقوات المسلحة لتوطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج، وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس ضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومُواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المُختلفة، مُوجهاً سيادته بالعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع القدرة على تصدير بعض الطرازات للدول الصديقة والشقيقة.



