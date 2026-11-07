رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يوجه رؤساء القرى بسرعة الانتهاء من الملفات الحيوية

بناءً على توجيهات الوزيرة حنان مجدى نور الدين، محافظ الوادى الجديد، بالعمل على سرعة الانتهاء والعمل على الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، اجتماعاً دورياً موسعاً مع رؤساء القرى، وذلك بحضور كامل محمد، نائب ثاني المركز، ورأفت جاد، سكرتير المركز، لبحث آخر المستجدات وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة بلاط على تكثيف الجهود لسرعة إنهاء الملفات المطلوبه وضرورة التواجد الدائم وسط المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، والعمل الجاد على حلها في أسرع وقت ممكن، مع تقديم خدمات متميزة تليق بأهالي مركز ومدينة بلاط. كما تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الخدمية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات، والوقوف على نسب الإنجاز في المشروعات الجارية.

وعلى هامش الاجتماع، قام رئيس المركز بتكريم رؤساء القرى، تقديرًا لجهودهم المتميزة والمبذولة خلال الفترة الماضية، وما قدموه من تفانٍ وعطاء مستمر لخدمة الصالح العام والارتقاء بقطاعات العمل المختلفة بالقرى.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لاستمرار مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها قرى مركز بلاط.