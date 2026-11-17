على مدار عقود طويلة، قدّمت شركة «بي إم دبليو» الألمانية العديد من النسخ الفاخرة وعالية الأداء من الفئة السابعة المزودة بمحركات V8 وV12، إلى جانب حزم «M Sport» وفئات «M Performance»، إلا أنها لم تطلق رسميًا أي طراز يحمل شارة «M7» الكاملة؛ حرصًا على الحفاظ على هوية الفئة السابعة كسيارة سيدان فاخرة مخصصة للراحة والرحلات الطويلة.

ورغم ذلك، كشفت السجلات الهندسية أن الصانع البافاري اختبر بالفعل فكرة بناء سيارة «M7» حقيقية في السر، بل ووصل إلى مرحلة تصنيع نموذج أولي متكامل مزود بمحرك «M5» الشهير وناقل حركة يدوي من 6 سرعات، قبل أن يقرر تجميد المشروع وعدم طرحه في الأسواق.

محاولات تاريخية من «E23 745i» إلى نموذج «M7» الاختباري

لا تخلو سيرة الفئة السابعة من اللمسات الرياضية الأصيلة؛ ففي ثمانينيات القرن الماضي شهدت جنوب أفريقيا طرح نسخة «E23 745i» التي استعارت محرك «M88» الرياضي الشهير، ونجحت في حصد بطولات سباقات السيارات السياحية هناك عامي 1985 و1986، لكنها لم تحمل رسميًا اسم «M7».

أما التجربة الأقرب لإنتاج «M7» حقيقية فجاءت خلال جيل «E38» في أواخر التسعينيات، حين قام مهندسو قسم «BMW M» بتطوير نسخة اختبارية سرية حملت محرك «S62» المكون من 8 أسطوانات بسعة 4.9 لتر المستعار من أيقونة الأداء «E39 M5» بقوة 400 حصان، مع ربطه بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ونظام تعليق ومكابح رياضية معززة.

لماذا رفضت «بي إم دبليو» إنتاج «M7» رسميًا رغم جاهزيتها؟

رغم الأداء المذهل الذي حققه النموذج الاختباري والقدرة الهندسية الكاملة على إدخاله خطوط الإنتاج، رأت إدارة «بي إم دبليو» أن الفئة السابعة تستهدف شريحة عملاء تفضل الفخامة المطلقة والهدوء على الطابع الحاد والموجه للحلبات الذي يميز سيارات «M» الخالصة.

كما خشيت الشركة من تداخل هذا الطراز مع طرازات أخرى داخل المجموعة مثل «M5» ونسخ «ألبينا B7» التي كانت تؤدي دور الفئة السابعة فائقة السرعة بأسلوب أكثر نعومة؛ لتبقى «بي إم دبليو M7» واحدة من أندر الأسرار الهندسية في تاريخ العلامة الألمانية.