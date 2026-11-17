أجرى المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع والمنشآت التابعة للشركة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء والوقوف على مستجدات التشغيل، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل والوقوف على كفاءة منظومة التشغيل بمختلف قطاعات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وشملت الجولة تفقد موقع 9 نون، الإدارة العامة للحمأة وإعادة الاستخدام؛ حيث تابع رئيس الشركة طبيعة العمل بالمنظومة، وأهمية إدارة الحمأة والاستفادة منها وإعادة استخدامها وفقًا للضوابط الفنية والبيئية، بما يدعم توجه الشركة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما تضمنت الجولة زيارة محطة أبو بسيسة ومحطة إسكان مبارك 4 أ، لمتابعة سير العمل والوقوف على الحالة التشغيلية للمحطتين، والاطمئنان على انتظام أعمال التشغيل والصيانة، ومتابعة كفاءة الأداء داخل مواقع العمل.

وأكد المهندس أحمد عاطف الفرجاني أن المتابعة الميدانية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتقييم الأداء والوقوف على التحديات الفعلية داخل مواقع العمل، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر مع العاملين والقيادات التنفيذية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المتابعة المستمرة التي تنفذها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الأداء، وضمان استدامة خدمات الصرف الصحي، من خلال التواجد الميداني والمتابعة المباشرة لمختلف مواقع ومنشآت الشركة.