اندلعت ألسنة اللهب داخل أحد المحال التجارية في الإسكندرية، اليوم، إثر حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق محتويات المحل بالكامل وتضرر محل آخر مجاور، دون امتداد النيران إلى باقي المنشآت المحيطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران والتعامل مع آثارها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي داخل المحل، قبل أن تتصاعد النيران والأدخنة وتتسبب في إلحاق أضرار بمحل تجاري آخر مجاور.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخماد الحريق، مع إجراء عمليات التبريد اللازمة والتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة أو امتداد النيران إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

وأسفر الحريق عن خسائر وتلفيات مادية بالمحل الذي اندلعت به النيران، إلى جانب تضرر المحل المجاور، فيما تواصل الجهات المختصة حصر حجم التلفيات والخسائر الناتجة عن الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.