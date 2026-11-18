شهدت منافسات بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية، لمسابقة مسدس كبير العيار 25 متر، انطلاقة قوية ومنافسة متميزة بين المشاركين، وذلك على ميادين نادي الصيد بالدقي، وسط مشاركة قوية من مختلف الأندية والهيئات، في إطار حرص الاتحاد المصري للرماية على تطوير منظومة البطولات المحلية والارتقاء بالمستوى الفني للرماة.

ونجح اللواء محمد شرف، لاعب نادي هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيق إنجاز مميز بحصوله على المركز الأول في منافسات البطولة، بعد أداء قوي ومتميز، ليتصدر المنافسة ويعتلي قمة منصة التتويج، مؤكداً جدارته وقدرته على المنافسة بقوة في واحدة من أبرز مسابقات البطولة.

وفي المقابل، نجح فريق نادي القوات المسلحة في حصد المركزين الثاني والثالث، بعد تقديم عروض قوية عكست جاهزية رماة القوات المسلحة واستعدادهم الفني المتميز، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة.

وتُستمر منافسات البطولة حتى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر، بمشاركة قوية من مختلف الأندية والهيئات، في أجواء تنافسية تعكس تطور مستوى رياضة الرماية المصرية.

حازم حسني: تطوير البطولات ورفع المستوى الفني أولوية للاتحاد

ومن جانبه، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن بطولة كأس الاتحاد تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير منظومة بطولات البندقية والمسدس، والعمل على الارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي للمنافسات المحلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام جميع الرماة لإظهار قدراتهم وتحقيق أفضل النتائج.

وقال حازم حسني: «نحرص في الاتحاد المصري للرماية على تنظيم بطولات قوية ومنظمة تليق باسم ومكانة رياضة الرماية المصرية، وتسهم في تطوير مستوى اللاعبين فنياً، وتوفر بيئة تنافسية حقيقية بين مختلف الأندية والهيئات المشاركة».

وأضاف: «نهنئ اللواء محمد شرف على حصوله على المركز الأول، ونشيد بالأداء المتميز الذي قدمه خلال المنافسات، كما نهنئ فريق نادي القوات المسلحة على حصوله على المركزين الثاني والثالث، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في استكمال منافسات البطولة».

وأكد رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن المنافسة القوية بين جميع المشاركين تمثل عنصراً أساسياً في تطوير اللعبة، مشيداً بالمستوى المشرف الذي ظهر به المتنافسون، وبالتنظيم المتميز للبطولة بالتعاون مع نادي الصيد.

واختتم حسني بالتأكيد على استمرار الاتحاد في العمل على تطوير منظومة البطولات المحلية، والاهتمام برفع كفاءة التنظيم والمستوى الفني للمنافسات، بما يخدم مستقبل الرماية المصرية ويعزز مكانتها.