غرقت ناقلة غاز مسال قبالة سواحل البرتغال على البحر الأسود أصيب بمقذوفات، في أحدث الوقائع التي شهدت تعرض سفن لهجمات في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
جاء ذلك في تصريحات لمسؤول محلي في بلغاريا ومصدران في الأمن البحري لوكالة ررويترز .
وتحمل السفينة (غاز هاسكي) التي ترفع علم ليبيريا 3400 طن من غاز البترول المسال وكانت في طريقها من مصر إلى رومانيا عندما أرسلت إشارة استغاثة صباح أمس الثلاثاء قبل غرقها على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي بيالا.
وجرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 19 شخصا.
وقال ماريو سماركوف حاكم منطقة فارنا "تأكدنا من الضربات، عددها أربع، لكننا لم نتلق تأكيدا من البحارة بشأن نوع المسيرات المستخدمة".
وذكر مصدران في الأمن البحري إن السفينة تعرضت لإصابة من نظام غير مأهول.
ولم ترد الجهة المشغلة للسفينة، ومقرها اليونان، على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.
ووقع الهجوم بعد يوم من غرق سفينة شحن محملة بالقمح في المنطقة نفسها.
وتسببت سلسلة هجمات بمسيرات عن فقدان أكثر من 20 بحارا ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، مما يثير مخاوف حيال اتساع نطاق الصراع بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.
ووفقا لشركة ديابلوس للأمن البحري، تعرضت ما لا يقل عن 17 سفينة لهجمات قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا منذ منتصف يوليو تموز.