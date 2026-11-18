عقدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات التابعة للمديرية، للوقوف على مدى جاهزية المستشفيات، ومتابعة انتظام سير العمل، ومناقشة سبل تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية .

تحرك تنفيذي عاجل

كما أكدت على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحالات، مع مراجعة خطط الطوارئ والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الاستراتيجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التوصيات والتكليفات التي تستهدف تطوير منظومة العمل بالمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات، والتي تضمنت ، تفعيل العيادات المسائية بالمستشفيات، بما يسهم في زيادة إتاحة الخدمات الطبية والعمل على استحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفيات، وفقًا لاحتياجات كل منشأة وإمكاناتها وتكثيف المتابعة الدورية للمستشفيات ومراجعة خطط الطوارئ والتأكد من جاهزية الأجهزة الاستراتيجية ، تفعيل عيادات التغذية بجميع المستشفيات ، وتعزيز دورها في تقديم خدمات التوعية والتغذية العلاجية والمراجعة الدورية لموقف الأدوية والمستلزمات ، الطبية والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة ،

متابعة مؤشرات تنمية الأسرة ، ومراجعة معدلات الأداء والعمل على تحسين المؤشرات المستهدفة .

تحسين الرعاية العلاجية



وجهت بتشكيل لجنة من خدمة المواطنين ولجان الشكاوى داخل المستشفيات ، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وفي سياق آخر، شهد الاجتماع تكريم مسؤولي وحدتي السكتة الدماغية بمستشفى المحلة العام ومستشفى المنشاوي العام، تقديرًا لتميزهما وحصولهما على جائزتي المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بالشراكة مع مبادرة Angels، حيث حصلت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى المحلة العام على الجائزة الماسية، فيما حصلت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى المنشاوي العام على الجائزة البلاتينية، وذلك تقديرًا للتميز في تقديم خدمات تشخيص وعلاج مرضى السكتة الدماغية .

تكريم وتبادل الخبرات

كما قامت الدكتورة رشا خضر بتكريم الأستاذ أيمن إبراهيم خليل، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، تقديرًا لما قدمه من جهود وعطاء خلال سنوات عمله، متمنية له دوام الصحة والتوفيق في حياته المقبلة.

وأكدت وكيل الوزارة في ختام الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع القيادات ومديري المستشفيات، والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بالمتابعة المستمرة وتنفيذ التوصيات والتكليفات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات الطبية، وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأهالي محافظة الغربية.