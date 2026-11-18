كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من آخرين لقيامهم بالتعدي عليها بمنزلها بكفر الشيخ.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 16/الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة البرلس بين طرف أول: (أحد الأشخاص وزوجته ، ونجليهما) وطرف ثان: (عامل، وسيدتين) مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات عائلية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات حال تواجدهم أمام منزل القائمة على النشر بدائرة المركز.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.