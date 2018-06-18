شاهد .. مواطن سعودي يفاجئ أمير قطر السابق في روسيا

ناس يكسرون لهم البروتوكول وناس تحوم بالشارع ما تدري من يتلقفها.

الناس مقامات فعلاً.

•تصويري قبل شوي لهم في #موسكو #سلطان_في_موسكو#قذافي_الخليج pic.twitter.com/ylDEwRMOGP — سلطان القحطاني 🇸🇦 (@sultanalqahtani) June 16, 2018

نشر المغرد السعودي، سلطان القحطاني، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة مرور أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يسير وسط حاشية كبيرة في شوارع العاصمة الروسية موسكو.وقال القحطاني معلقًا على مقطع الفيديو: "ناس يكسرون لهم البروتوكول وناس تحوم بالشارع ما تدري من يتلقفها، الناس مقامات فعلًا”، وذلك في إشارة إلى لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي.وكان بوتين قد كسر البروتوكل خصيصًا من أجل الأمير بن سلمان، حيث جلسا معا أثناء المباراة، وتبادلا الدعابات والأحاديث الودية التي وثقتها كاميرات التصوير.