هشام طلعت مصطفى: مجموعتنا شريك أساسي في العمل المجتمعي على مدار 50 عامًا

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لـ مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية، أن المجموعة تحتفل خلال هذا العام باليوبيل الذهبى لها، حيث انها تعمل بمصر منذ عام 1970.





وقال هشام طلعت مصطفى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لاولمبياد طوكيو 2020، إن الشركة تضع نصب أعينها دائما ملف مسئوليتها المجتمعية فهذا حق المجتمع الذى نعمل به منذ 50 عاما.





وأضاف أن مجموعة هشام طلعت مصطفى دائما شريكة فى أى حدث مجتمعى هام وفى مجالات مختلفة سواء الرياضة أو التعليم والتعليم الفنى والصحة وغيرها من المجالات المجتمعية.





يذكر أن مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية تضع نصب اعينها اعمال المسئولية المجتمعية بشكل مستمر ومن ضمن أعمالها فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر:





تطوير المناطق العشوائية في مصر «مثل بشائر الخير وأهالينا» .. ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال..ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق..المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون .. دعم المعهد القومى للأورام..بالاضافة الى خدمات مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.





هذا الى جانب دعم مجموعة هشام طلعت مصطفى العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها:مشروع رعاية اطفال الشوارع.. جمعية المرأة العاملة.. مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الإحتياجات الخاصة.. المدرسة السعيدية.. المدارس الحرفية.