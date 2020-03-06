AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هشام طلعت مصطفى: مجموعتنا شريك أساسي في العمل المجتمعي على مدار 50 عامًا

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:34 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
Advertisements
عمرو المصري - عبده محمود
أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لـ مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية، أن المجموعة تحتفل خلال هذا العام باليوبيل الذهبى لها، حيث انها تعمل بمصر منذ عام 1970.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لاولمبياد طوكيو 2020، إن الشركة تضع نصب أعينها دائما ملف مسئوليتها المجتمعية فهذا حق المجتمع الذى نعمل به منذ 50 عاما.

وأضاف أن مجموعة هشام طلعت مصطفى دائما شريكة فى أى حدث مجتمعى هام وفى مجالات مختلفة سواء الرياضة أو التعليم والتعليم الفنى والصحة وغيرها من المجالات المجتمعية.

يذكر أن مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية تضع نصب اعينها اعمال المسئولية المجتمعية بشكل مستمر ومن ضمن أعمالها فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر:

تطوير المناطق العشوائية في مصر «مثل بشائر الخير وأهالينا» .. ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال..ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق..المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون .. دعم المعهد القومى للأورام..بالاضافة الى خدمات مستشفى طلعت مصطفى الخيرى.

هذا الى جانب دعم مجموعة هشام طلعت مصطفى العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها:مشروع رعاية اطفال الشوارع.. جمعية المرأة العاملة.. مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الإحتياجات الخاصة.. المدرسة السعيدية.. المدارس الحرفية.
Advertisements

ترشيحاتنا

من قبل ما يعرفها.. تفاصيل حب أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز منذ 10 سنوات

رئيس الترجي يستنجد بـ القلصي لإنقاذ الفريق أمام الزمالك

نشرة الرياضة.. المخاطر تهدد الزمالك قبل موقعة الترجى.. كورونا يهاجم الوداد المغربي.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. وغياب علي معلول عن مباراة صن داونز

رسميا.. 3 دول تتقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

نصاب متخصص OLX.. حكاية شراء طالب موبايل بـ فلوس مزورة

تقلبات مجنونة.. الأرصاد: أمطار غزيرة وعواصف ترابية وطقس حار خلال الـ72 ساعة القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

"يارا" الطفلة المعجزة.. موهبتها إلقاء الشعر والأبنودي مثلها الأعلى.. صور وفيديو

بعد تخفيض صني sunny 2020 .. أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم.. صور