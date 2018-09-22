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مرأة

أسرع ماسك لتفتيح البشرة 10 أضعاف بدون أضرار

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:39 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
مع قرب انتهاء فصل الصيف، تبحث أغلب الفتيات عن افضل ماسك طبيعى لتفتيح البشرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أسرع ماسك طبيعى وآمن على البشرة ،بعيدا عن أضرار كريمات التفتيح ،تقدمه خبيرة التجميل غنى محمد.

مكونات ماسك تفتيح البشرة:
قرص فيتامين سى غوار
معلقه ماء ورد
بودرة تلك

طريقة عمل ماسك تفتيح البشرة:
اطحني قرص فيتامين سي الفوار مع ماء الورد مع البودرة واجعليها مثل الكريم مع التدليك علي الوجه واتركيها لمدة نصف ساعة. 
وانزعيه مثل أي ماسك من الوجه وبعدها قومي بدهن كريم مرطب أو ماء ورد.

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