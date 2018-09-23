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رياضة

هدف ملغى لـ كاسونجو فى لقاء الزمالك والمقاولون العرب .. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:26 م
كاسونجو
كاسونجو
يسرى غازى
ألغى حكم لقاء فريق الزمالك والمقاولون العرب هدفا أحرزه كاسونجو فى الدقيقة 16 بداعى التسلل فى المباراة المقامة حاليا ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام على ملعب بتروسبورت.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل عادل هيكل حارس مرمى النادى الأهلى أعقبها هجوما مكثفا على مرمى ذئاب الجبل ونجح محمود أبو السعود حارس المقاولون فى إخراج الكرة إلى ضربة ركنية.

ونجح فى الدقيقة الرابعة كاسونجو فى الحصول على ركلة جزاء من لمسة يد لمدافع ذئاب الجبل احتسبها أمين عمر حكم اللقاء الدولي سددها محمود علاء فى الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وألغى حكم اللقاء فى الدقيقة 16 هدفا أحرزه الكونجولى كابونجو كاسونجو عقب تلقيه تمريرة من الجهة اليمنى أرسلها التونسي حمدى النقاز سددها برأسه فى شباك حارس الذئاب.



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