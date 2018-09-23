هاني حتحوت يكشف رأي كارتيرون فى صالح جمعة وحقيقة عودته للأهلي.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن الفيديوهات التي شاهدها المدرب الفرنسي للاعب وسط الفريق صالح جمعة قد أبدى خلالها إعجابه الشديد بمهارات اللاعب وإمكانياته المميزة في مركز صانع الألعاب الذي يبحث تدعيمه بشكل جاد في يناير المقبل.



وأضاف حتحوت خلال تصريحاته في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الفرنسي كارتيرون أبلغ رغبته لمدير الكرة محمد يوسف بموقفه الفني في انتظار قرار لجنة الكرة لإتمام قيد اللاعب في يناير أو عرض بديل مناسب عليه.



وكان الفرنسي باتريس كارتيرون قد طالب لجنة الكرة باتمام ثلاثة تعاقدات في يناير المقبل هي صانع ألعاب جناح يمين ولاعب ديفندر ، على أن تحسم جاهزية رامي ربيعه موقف ضم مدافع جديد بدلا من مركز الجناح وتأجيلها لنهاية الموسم.

