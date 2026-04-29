إعلام إسرائيلي: الجيش لا يملك حلا لمسيرات حزب الله

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن جيش الاحتلال لا يملك حلا لمسيرات حزب الله، مؤكدة أن انشغال الجيش بهدم المنازل يزيد الخطر على جنوده.

وقد أعلن جيش الاحتلال، تصفية 3 عناصر من حزب الله في قصف لسلاح الجو على جنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت تقارير إعلامية باستشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال بالغارة التي استهدفت ليلا منزلا في بلدة جبشيت جنوب لبنان.

وأشارت التقارير الاعلامية إلى أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة مجدل زون جنوب لبنان.

وكما شنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة حانين جنوب لبنان، حيث عمد الجيش الاسـرائيلي إلى تنفيذ عمليات تفجير داخل البلدة.

من جانبه أدان وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون.