وادي دجلة يواجه إنبي بالدوري الممتاز.. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة فى مواجهة قوية عندما يستضيف إنبى اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .



ويسعى الفريق الدجلاوى إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو الاستمرار فى تحقيق النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير الذى تم تحقيقه على حساب النجوم .



وفى المقابل يدخل إنبى المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل العودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح بعد الهزيميتن الماضيتين أمام كلا من الزمالك والإسماعيلى .



ويمتلك وادى دجلة 4 نقاط محتلا بها المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة بينما يقع إنبى فى المركز الـ15 برصيد 6 نقاط .