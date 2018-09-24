روما يعاقب لاعبيه عقب الهزيمة من بولونيا

كشفت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) الإيطالية عن اتخاذ نادي روما، قرارا بمعاقبة لاعبيه، عقب الهزيمة من بولونيا أمس الأحد، بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.



وذكرت الصحيفة أن فريق روما، غادر بولونيا وذهب مباشرة إلى التريجوريا، ملعب التدريبات الخاص بالفريق، موضحة أن اللاعبين سيبقون هناك للتدريب ليلًا ونهارًا، استعدادًا للمباراتين المقبلتين بالكالتشيو.



وأضافت إن روما قرر إقامة معسكر مغلق للفريق قبل مواجهتي فروسينوني ولاتسيو، مشيرة إلى أن ذلك القرار هو قرار عقابي بعد الهزيمة المحرجة أمام بولونيا.



ومن المقرر أن يلتقي روما مع فروسينوني الأربعاء المقبل، على أن يواجه لاتسيو بديربي العاصمة يوم السبت.

