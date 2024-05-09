انتخاب أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انعقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأربعاء، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطني للانعقاد.

الإجراءات القانونية لإتمام أعمال الجمعية

وترأس الجمعية العامة أكبر الأعضاء سناً، ثم بدأت الجمعية بشكر رئيس الجمهورية على رعايته للتحالف الوطني، وتم استعراض الإجراءات القانونية لإتمام أعمال الجمعية، واستكمال تأسيس التحالف الوطني، كما استعرضت اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتكون تحت بصر الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

كما جرى اليوم انتخاب 21 عضو لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، وذلك تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقاً للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء في مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانوني للمجلس بعدد 25 عضوا، وينعقد لممارسة مهامه.