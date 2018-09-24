شاهد.. إجراءات الداخلية لتأمين المدارس في أول أيام الدراسة

عرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الاثنين، تقريرًا مفصلًا حول إجراءات وزارة الداخلية لتأمين المدارس فى أول أيام الدراسة لتوفير مظلة من الأمن والأمان للطلاب خلال الذهاب والعودة من المدرسة.



وأظهر الفيديو انتشار عناصر من الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط مدارس القاهرة وجميع المحافظات مما يشعر أولياء الأمور بالطمأنينة على أولادهم، بعد أن حرص الكثيرون على توصيل أولادهم أمام باب المدارس.



وقالت إحدى أولياء الأمور، إن انتشار قوات الشرطة حول المدرسة يطمئنها وتشعر أن ابنها فى أمن وأمان.



وأشار آخر إلى أن الحواجز الحديدية التى نشرتها قوات الشرطة جعلت السيارات تسير بعيدًا عن مسار الطلاب.