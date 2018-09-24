محافظ المنيا لرؤساء المدن ومديري الإدارات: أدوا عملكم بضمير

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديري الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية مسئولون بصورة كاملة وبشكل شخصي عن متابعة الحالة العامة للمدارس ومدى انتظام العمل خلال العام الدراسي وإحكام السيطرة على الطلاب خلال خروجهم ودخولهم للمدرسة حفاظًا على أرواحهم وضمانًا لأمنهم وسلامتهم.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده المحافظ بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وعدد من القطاعات المعنية، حيث شدد المحافظ على استمرار مراجعة سلامة الإنشاءات العامة والأسوار والوصلات الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي مع إدراج المدارس المتهالكة ضمن خطة الإحلال والتجديد بهيئة الأبنية التعليمية.



وأكد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة وتجويد مستوى الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة بهدف تقديم خدمة تليق بالمواطن قائلًا "أدو عملكم بضمير" لافتًا الى أن الدولة لن تتقدم إلا بالإخلاص في العمل وزيادة الإنتاج وخلق أجيال قادرة تعليميًا وصحيًا على تحمل المسئوليات.

