ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرى: التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظين لإزالة التعديات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أشاد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بروح التعاون والتنسيق بين اجهزة الوزارة والمحافظات والدور الذى يقوم به المحافظون في تفعيل وتعجيل إجراءات إزالة التعديات على المجارى المائية التى من شأنها تمكين أجهزة الوزارة من القيام بدورها فى الإدارة الرشيدة وتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه لكافة الأغراض والاستخدامات بأعلى فاعلية وكفاءة واتساقا مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بالمحافظين.

وتلقى عبد العاطى تقريرًا عن موقف التنسيقات التى تتم مع المحافظين بشأن التنفيذ الفوري لإزالة التعديات على المجارى المائية وأعمال التطهيرات وازالة الحشائش وورد النيل ومنع إلقاء القمامة والمخلفات بنهر النيل والمجارى المائية، فى إطار متابعته لأنشطة ومشروعات الوزارة بالمحافظات وكذلك تكليفات السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 

كان وزير الري قد أصدر عدة قرارات بتفويض المحافظين بتنفيذ الإزالات فوريا بالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وكذلك مشاركة أجهزة الإدارة المحلية فى التنسيقات اللازمة لأعمال التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل علاوة على توفير بدائل فعالة لمنع القاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية أو على جسورها، فى ضوء النموذج المنفذة حديثا على عدد من المواقع المحددة على منافع المجارى المائية بمعرفة المحليات بمحافظة القليوبية وبالتنسيق مع اجهزة الوزارة وهو عبارة عن انشاء حائط خرسانى صندوقى على شكل u-section بديل للصناديق الحديدية التى تتعرض للسرقة من حين لآخر.

و تم تنفيذ هذه الصناديق بزمام هندسات رى قليوب وشبرا وكفر شكر واثبت التقييم المبدئى لها انها تقلل من القاء المخلفات والقمامة بتلك المناطق فى مؤشر ينبئ عن امكانية تعميم فكرة انشاء هذه الصناديق الخرسانية بالتنسيق التام مع اجهزة الوزارة .

فيما يشارك رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فى اجتماعات المجالس التنفيذية للتأكيد على توجيهات وزير الري بشأن ما تم من تنسيقات لمواجهة التعديات وتنفيذ برامج الازالات للتعديات على المجارى المائية بقوة وحسم وتطهير الترع والمصارف وازالة الحشائش وورد النيل من المواقع التى ينتشر بها وذلك لضمان تحسين خدمات نقل وتوصيل المياه للاراضى الزراعية وكافة الاستخدامات، فضلا عن مناقشة الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة لمجابهة اخطار السيول بكافة محافظة الجمهورية المعرضة لها بالتعاون مع الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على مخرات السيول واجراءات منع القاء المخلفات والقمامة باى مجرى مائى ودور وحدات الادارة المحلية فى ذلك. 

الرى: التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظين لإزالة التعديات
الرى: التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظين لإزالة التعديات
الرى: التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظين لإزالة التعديات

ترشيحاتنا

أيمن طاهر مدربا للحراس فى الاتحاد السكندرى

أسعار الذهب اليوم الاثنين

تحديد حبس حبيبة ووالدها و6 آخرين في واقعة قتل طالب الرحاب

فضيحة فى باريس..شركة مخابرات أمريكية تخترق الاستخبارات الفرنسية

سائحة الترامادول تخسر الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات بمصر

إصابة 16 شخصا في حادث بالوادي الجديد

السيسي لـ مديرة صندوق النقد الدولي : مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي

غضب سعودي عبر تويتر بعد تكريم السفير لـ علا الفارس بالأردن

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

مرتضى منصور: لن نخوض مباريات بالدوري في هذه الحالة

روسيا تسلم سوريا أنظمة الدفاع الجوي S-300.. وشويجو: تعزز قدرتها بشكل كبير

أمين الفتوى يحدد عدد ركعات صلاة الضحى وكيفية أدائها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

فيديو

الكنيسي: دونالد ترامب في أضعف حالاته كرئيس دولة..فيديو
بديل طبيعي للبروتين يناسب أطفالك في المدرسة
الشيمي يوضح الفرق بين المدارس القومية والعادية..فيديو
مدير محطة الجبل الأصفر: نسعى للاكتفاء الذاتى من إنتاج الكهرباء.. فيديو
اللاوندي: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها الدولية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟