الرى: التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظين لإزالة التعديات

أشاد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بروح التعاون والتنسيق بين اجهزة الوزارة والمحافظات والدور الذى يقوم به المحافظون في تفعيل وتعجيل إجراءات إزالة التعديات على المجارى المائية التى من شأنها تمكين أجهزة الوزارة من القيام بدورها فى الإدارة الرشيدة وتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه لكافة الأغراض والاستخدامات بأعلى فاعلية وكفاءة واتساقا مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بالمحافظين.





وتلقى عبد العاطى تقريرًا عن موقف التنسيقات التى تتم مع المحافظين بشأن التنفيذ الفوري لإزالة التعديات على المجارى المائية وأعمال التطهيرات وازالة الحشائش وورد النيل ومنع إلقاء القمامة والمخلفات بنهر النيل والمجارى المائية، فى إطار متابعته لأنشطة ومشروعات الوزارة بالمحافظات وكذلك تكليفات السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





كان وزير الري قد أصدر عدة قرارات بتفويض المحافظين بتنفيذ الإزالات فوريا بالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وكذلك مشاركة أجهزة الإدارة المحلية فى التنسيقات اللازمة لأعمال التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل علاوة على توفير بدائل فعالة لمنع القاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية أو على جسورها، فى ضوء النموذج المنفذة حديثا على عدد من المواقع المحددة على منافع المجارى المائية بمعرفة المحليات بمحافظة القليوبية وبالتنسيق مع اجهزة الوزارة وهو عبارة عن انشاء حائط خرسانى صندوقى على شكل u-section بديل للصناديق الحديدية التى تتعرض للسرقة من حين لآخر.





و تم تنفيذ هذه الصناديق بزمام هندسات رى قليوب وشبرا وكفر شكر واثبت التقييم المبدئى لها انها تقلل من القاء المخلفات والقمامة بتلك المناطق فى مؤشر ينبئ عن امكانية تعميم فكرة انشاء هذه الصناديق الخرسانية بالتنسيق التام مع اجهزة الوزارة .





فيما يشارك رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فى اجتماعات المجالس التنفيذية للتأكيد على توجيهات وزير الري بشأن ما تم من تنسيقات لمواجهة التعديات وتنفيذ برامج الازالات للتعديات على المجارى المائية بقوة وحسم وتطهير الترع والمصارف وازالة الحشائش وورد النيل من المواقع التى ينتشر بها وذلك لضمان تحسين خدمات نقل وتوصيل المياه للاراضى الزراعية وكافة الاستخدامات، فضلا عن مناقشة الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة لمجابهة اخطار السيول بكافة محافظة الجمهورية المعرضة لها بالتعاون مع الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على مخرات السيول واجراءات منع القاء المخلفات والقمامة باى مجرى مائى ودور وحدات الادارة المحلية فى ذلك.