تحديد حبس حبيبة ووالدها و6 آخرين في واقعة قتل طالب الرحاب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كريم حمدي ، تجديد حبس المتهمة "حبيبة" ووالدها و6 اخرين، لاتهامهما بالقتل العمد للطالب " بسام أسامة"، ودفنه داخل أخد الشقق بمدينة الرحاب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





وكانت أسندت النيابة العامه، في تحقيقاتها للمتهمين عدة اتهامات أبرزها: "القتل مع سبق الإصرار والترصد، والخطف ، واستدراج المجنى عليه، والتزوير في محررات رسمية والهروب من أحكام قضائية".



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي هو والد خطيبة المجني عليه، إذ استأجر شقة بالرحاب 2، وقام بالاشتراك مع آخرين في استدراج الشاب وقتله، ووضع الجثة داخل صندوق خشبي، كما وضع فحما و"زلط" على الجثة لكي لا يتم انتشار روائح الجثة بالمكان، كما وضع أسمنت وبلاطا ودفن الجثة داخل المطبخ.





واعترف والد الفتاة، بقيام ابنته باستدراج المجني عليه لشراء شقة الزوجية بمنطقة الرحاب تمهيدا لخطتهما بقتله، وتبين أنهما اتجها إلى إحدى الشقق السكنية المملوكة لوالد الفتاة، وكان في انتظارهما مجموعة من البلطجية التابعين له، وبمجرد وصولهما قاموا بتوثيق المجني عليه بالحبال، وقام أحدهم بضربه بسكين في جسده.



وأوضحت المعاينة، أن المتهمين قاموا بوضع جثة الطالب في صندوق خشبي وجلبوا كميات من الفحم ووضعوها على الجثة لمنع انبعاث رائحة حين التعفن، ومن ثم حفروا في أرضية الشقة وأنزلوا الصندوق الخشبي، وأهالوا عليه الرمال والأسمنت والسيراميك مرة أخرى، لإخفاء الجثة تماما.

