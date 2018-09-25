الحكومة توضح حقيقة وجود القدس عاصمة لإسرائيل في كتاب بالإعدادية

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل" في كتاب التربية الوطنية بالصف الثالث الإعدادي



ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له رقم "89" بتاريخ 19 سبتمبر 2017, إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد, وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات البعض تضليل الرأي العام, إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء



و قد قام بالتواصل مُجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً أنه لا يوجد من الأساس كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر, وأن التربية الوطنية تُدرس ضمن منهج الدراسات الاجتماعية، ولا يوجد كتاب منفصل لها, مضيفة أن هذه الشائعة قديمة تم تداولها من قبل وقد تم نفيها في حينه إلا أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي أعادت نشرها مرة أخرى لإثارة البلبلة, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات ليس لها أي علاقة بالمناهج المصرية المقررة.



وأضافت الوزارة أن مقرر التربية الوطنية مدمج بكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي بعنوان " المنظمات الدولية والإقليمية وتطور الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة", مُوضحةً أن موضوع "القدس" جاء بالدرس الثاني "مصر والقضية الفلسطينية" بالوحدة الثالثة "ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي" وجاءت بعنوان "تقسيم فلسطين عام 1947 وتدويل منطقة القدس بصفحات 58، 59 وليس بهما هذه العبارة نهائيًا.



وفي النهاية ناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).