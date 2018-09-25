ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحكومة توضح حقيقة وجود القدس عاصمة لإسرائيل في كتاب بالإعدادية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:02 م
القدس
القدس
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل" في كتاب التربية الوطنية بالصف الثالث الإعدادي

ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له رقم "89" بتاريخ 19 سبتمبر 2017, إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد, وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات البعض تضليل الرأي العام, إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

و قد قام بالتواصل مُجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً أنه لا يوجد من الأساس كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر, وأن التربية الوطنية تُدرس ضمن منهج الدراسات الاجتماعية، ولا يوجد كتاب منفصل لها, مضيفة أن هذه الشائعة قديمة تم تداولها من قبل وقد تم نفيها في حينه إلا أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي أعادت نشرها مرة أخرى لإثارة البلبلة, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات ليس لها أي علاقة بالمناهج المصرية المقررة.

وأضافت الوزارة أن مقرر التربية الوطنية مدمج بكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي بعنوان " المنظمات الدولية والإقليمية وتطور الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة", مُوضحةً أن موضوع "القدس" جاء بالدرس الثاني "مصر والقضية الفلسطينية" بالوحدة الثالثة "ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي" وجاءت بعنوان "تقسيم فلسطين عام 1947 وتدويل منطقة القدس بصفحات 58، 59 وليس بهما هذه العبارة نهائيًا.

وفي النهاية ناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

ترشيحاتنا

مدحت شلبى يكشف مصير لاعبي بيراميدز بعد انسحاب تركي آل الشيخ

روسيا بدأت نقل وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم بسوريا

ميعاد مباراة ليفربول..مواجهة قوية لـ محمد صلاح أمام تشيلسي

روسيا توجه رسالة إلى إسرائيل.. وتل أبيب ترد

محافظ المنوفية يوقف موكبه لمصافحة معلمه بالكلية الحربية

السيسي وترامب يشيدان بقمتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

قائد ليفربول يسخر من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة بوشكاش

الحكومة : لا صحة لمنع تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات

هجوم قوي من الاتحاد الدولي على ميسي ورونالدو وإشادة بمحمد صلاح

أمين الفتوى: يجوز للرجل الزواج من أختين بهذا الشرط.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل ميناء في تحقيق أعلى فائض بالإيرادات..صور

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

مدير أمن الإسماعيلية يطمئن على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

فيديو

طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
خبير أمن معلومات: جوجل قادرة على التحكم في المجريات السياسية للدول.. فيديو
خبير تغذية: السمنة تسبب الأمراض السرطانية.. فيديو
شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟