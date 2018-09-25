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أخبار البلد

الوزراء يوضح حقيقة تزايد شكاوى المسافرين السودانيين في أسوان‏

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تزايد الشكاوى من المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية بين مصر والسودان جنوب محافظة أسوان.

وقال المركز إنه تواصل مع محافظة أسوان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم وجود أي شكاوى واردة من المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية بين مصر والسودان، مشيرةً إلى أن المحافظة تعمل على تذليل جميع الصعوبات والعقبات لتسهيل وتيسير حركة النقل بجميع أشكالها بين الجانبين المصري والسوداني لدعم القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة لتقديم جميع وسائل الراحة وتيسير الإجراءات للإخوة السودانيين سواء بميناء أسوان الدولي النهري أو في موقف أسوان الدولي البري بمنطقة كركر، والتي يتم فيها تقديم جميع الخدمات، والذي تم تشغيله بشكل كامل من بداية الشهر الماضي بعد إنشائه على مساحة 29 ألف م2 وبتكلفة 15 مليون جنيه.

وقالت إن لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة، والتي عقدت الدورة العاشرة من اجتماعاتها بالخرطوم يومي 7 و8 مايو الماضي، أشادت بجهود الجانب المصري في إنشاء وتجهيز وتشغيل الموقف الدولي البري بمنطقة كركر بمدينة أسوان.

وأضافت أن الحافلات والأتوبيسات المصرية والسودانية التي تستخدم في نقل الركاب من نقطة الانطلاق والوصول بوادي حلفا بالسودان إلى نقطة الانطلاق والوصول بموقف كركر بأسوان، ذات طراز حديث ويتم تقديم خدمات الصيانة الدورية لها على جميع الطرق السريعة من أسوان وحتى القاهرة.

وفي النهاية، أهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام، التواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالمحافظة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل المحافظة بكل شفافية ومصداقية منعًا لإثارة الرأي العام.

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