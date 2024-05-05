جامعة العريش تستضيف معرض "صناع السعادة" لريادة الأعمال والمواهب المجتمعية

أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، أن الجامعة حريصة على احتضان المبادرات التي تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز روح الابتكار والإبداع، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية 2030 بدعم ورؤية رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة العريش، معرض (صناع السعادة) لريادة الأعمال والمواهب المجتمعية، بقاعة المعارض بمقر مبنى رئاسة الجامعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير إدارات شمال سيناء وأمين عام الجامعة والطلاب وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين ورموز المجتمع السيناوي.



وأشار الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، إلى أهمية هذا المعرض في دعم رواد الأعمال والمواهب المجتمعية في سيناء، وتقدم بالشكر والتقدير لجميع المشاركين في المعرض والقائمين عليه.



وقال إن المعرض يمثل فرصة رائعة للطلاب للتعرف على تجارب رواد الأعمال الناجحين، واكتساب مهارات جديدة، وتطوير أفكارهم الإبداعية، ويهدف إلى إبراز إبداعات رواد الأعمال من أبناء المجتمع السيناوي، ودعم مشاريعهم الريادية، وتشجيع المواهب المجتمعية في مختلف المجالات.



ويضم المعرض منتجات ريادة الأعمال المجتمعية، ومعرض المواهب المجتمعية، حيث تشارك فيه العديد من الجهات؛ منها التربية والتعليم والقوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات ومديرية التضامن الاجتماعي والأسر المنتجة وجمعية حقوق المرأة السيناوية وجمعية (قلب واحد) وجمعية (أصحاب البصيرة)، ومن الجامعة شاركت كليات "العلوم والاقتصاد المنزلي والعلوم الزراعية البيئية والتربية".



وتضمن المعرض عددا كبيرا من المشغولات التراثية السيناوية، بالإضافة إلى فقرات فنية، وعدد من الأكلات الشعبية التراثية السيناوية.

