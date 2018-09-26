الحكمة من تحريم تعطر المرأة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النساء ليست ممنوعة من العطر مطلقًا إنما الممنوعة منه هو العطر الذى يلفت اليها الأنظار ويكون لغرض محرم ويثير إليها الشهوات المحرمة.





وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «لماذا منعت النساء من وضع العطر مع أن الرجال يضعونه ومسألة الإثارة تحدث من الرجال كذلك فلما منعت الرجال من وضع العطر أيضاً؟»، أن منع النساء من العطر عرفناه من نص الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (إيما إمراة إستعطرت ثم خرجت فمرت على قوما ليجدوا ريحها) فيفهم من هذا الحديث أن هذا العطر له رائحة فائحة ومثيرة ومن أجل هذا كان الفعل حراما وليس كل عطر.



