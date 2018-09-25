البورصة تربح 7.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.



وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.955 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.11% مسجلا مستوى 14358 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% مسجلا مستوى 690 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% مسجلا مستوى 1761 نقطة.