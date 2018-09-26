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أخبار البلد

بحث تصوير الأفلام بمصر.. تفاصيل أكبر تجمع لخبراء السياحة بالهند في القاهرة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال الخبير السياحي الدكتور عادل المصري، إن القاهرة شهدت الدورة الأولى لأكبر تجمع لخبراء السياحة والاستثمار بالهند "GTC" بفندق ميناهاوس، برئاسة إقبال المللا رئيس الملتقى.

وأشار المصرى فى تصريحات صحفية إلى أنه تم الإعداد للتجمع منذ عام تقريبا لعقده بمصر بهدف بحث وتكثيف سبل التعاون بين الدولتين حيث عقد مؤتمر صحفى بحضور عدد من وسائل الإعلام الهندية ورئيس غرفة الشركات وبعض مسؤلى الهيئة.

وأوضح انه تم طرح العديد من الموضوعات خلال ورش العمل التى أقيمت على هامش الملتقى ومنها "بحث سبل زيادة رحلات الطيران بين القاهرة والهند، وتذليل كافة العقبات لتصوير الأفلام الهندية بمصر، مع امكانية زيادة الجهود الترويجية بالهند.

واوضح انه تم تكريم عدد كبير من الذين ساهموا فى دفع حركة السياحة والاستثمار بين مصر والهند وكانت لهم بصمات كبيرة فى هذا المجال حيث تم تكريم الدكتور عادل المصرى الذى سبق وتولى رئاسة المكتب السياحى المصرى بالهند عن دوره فى وضع المقصد السياحى المصرى بالهند كأحد أهم المقاصد وتعريف السوق الهندى بمقومات الجذب السياحى بمصر وتكثيف التواجد المهنى السياحى بين البلدين حيث شهدت تللك الفترة رواجا سياحيا كبير من الهنود إلى مصر.

ويرى الخبير السياحى الدكتور عادل المصرى ان أهمية هذه الفعاليات ترجع إلى ان السوق الهندية تعتبر من الأسواق الواعدة فى المستقبل القريب حيث إن الهند يخرج منها 35 مليون سائح إلى كافة أنحاء العالم ومن المتوقع وفق اخر اصدارات منظمة السياحة العالمية انه بنهاية عام 2020 سيخرج من الهند 50 مليون سائح سنويا الأمر الذي يستدعى بدء اتخاذ اللازم نحو تكثيف الأدوات الترويجية المناسبة لحصول القطاع السياحى المصرى على أكبر عدد ممكن من تلك الإعداد بما يعود بالنفع عليه.
بحث تصوير الأفلام بمصر.. تفاصيل أكبر تجمع لخبراء السياحة بالهند في القاهرة
بحث تصوير الأفلام بمصر.. تفاصيل أكبر تجمع لخبراء السياحة بالهند في القاهرة
بحث تصوير الأفلام بمصر.. تفاصيل أكبر تجمع لخبراء السياحة بالهند في القاهرة
بحث تصوير الأفلام بمصر.. تفاصيل أكبر تجمع لخبراء السياحة بالهند في القاهرة
بحث تصوير الأفلام بمصر.. تفاصيل أكبر تجمع لخبراء السياحة بالهند في القاهرة

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