بحث تصوير الأفلام بمصر.. تفاصيل أكبر تجمع لخبراء السياحة بالهند في القاهرة

قال الخبير السياحي الدكتور عادل المصري، إن القاهرة شهدت الدورة الأولى لأكبر تجمع لخبراء السياحة والاستثمار بالهند "GTC" بفندق ميناهاوس، برئاسة إقبال المللا رئيس الملتقى.





وأشار المصرى فى تصريحات صحفية إلى أنه تم الإعداد للتجمع منذ عام تقريبا لعقده بمصر بهدف بحث وتكثيف سبل التعاون بين الدولتين حيث عقد مؤتمر صحفى بحضور عدد من وسائل الإعلام الهندية ورئيس غرفة الشركات وبعض مسؤلى الهيئة.





وأوضح انه تم طرح العديد من الموضوعات خلال ورش العمل التى أقيمت على هامش الملتقى ومنها "بحث سبل زيادة رحلات الطيران بين القاهرة والهند، وتذليل كافة العقبات لتصوير الأفلام الهندية بمصر، مع امكانية زيادة الجهود الترويجية بالهند.





واوضح انه تم تكريم عدد كبير من الذين ساهموا فى دفع حركة السياحة والاستثمار بين مصر والهند وكانت لهم بصمات كبيرة فى هذا المجال حيث تم تكريم الدكتور عادل المصرى الذى سبق وتولى رئاسة المكتب السياحى المصرى بالهند عن دوره فى وضع المقصد السياحى المصرى بالهند كأحد أهم المقاصد وتعريف السوق الهندى بمقومات الجذب السياحى بمصر وتكثيف التواجد المهنى السياحى بين البلدين حيث شهدت تللك الفترة رواجا سياحيا كبير من الهنود إلى مصر.



