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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الثانية على التوالي.. علي فرج يتوج ببطولة الجونة للإسكواش

علي فرج
علي فرج

توج علي فرج لاعب وادي دجلة، المصنف الأول عالميًا، ببطولة الجونة الدولية للإسكواش؛ بعد الفوز على نظيره، مصطفي عسل، المصنف الرابع عالميًا، بـ3 أشواط مقابل شوط.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7/ 8-11/ 11-4/ 11-5.

وتأهل مصطفى عسل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش؛ بعد الفوز على كريم عبد الجواد في مباراة الدور نصف النهائي.

وتفوق مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين.

وفاز مصطفى عسل بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 54 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-8".

كما تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزه على مواطنه، طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الخميس.

وفاز علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-4".

كما تأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش بعد الفوز على تيني جيليس  بثلاثة أشواط مقابل شوط، مساء اليوم الخميس

علي فرج وادي دجلة

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