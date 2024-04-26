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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد هلب: شحن سيارة كهربائية يكلف المواطن 70 جنيها بدلا من 700 بنزين

رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد هلب

قال رجل الأعمال محمد هلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “هلب" المتخصصة في السيارات، إن قطاع السيارات الكهربائية قطاع واعد للغاية.

وأكد محمد هلب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن السيارات الكهربائية بمثابة مشروع قومي للدولة المصرية، يعتمد على استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار محمد هلب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “كوب 26”، أكد ضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة في وسائل النقل؛ للتقليل من الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى تغيرات مناخية كبيرة.

وأضاف رجل الأعمال، أن النقل من أكثر الوسائل التي تسهم في الانبعاثات الحرارية، لذا، فإن هناك اتجاها عالميا كبيرا لاستبدال السيارات التي تعمل بالبنزين، بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية؛ لخفض نسب الإنبعاثات.

فارق التكلفة

وأوضح محمد هلب، أن سوق السيارات الكهربائية في مصر، شهد تطورا كبيرا منذ 3 سنوات، وبدأ يتضاعف عدد مستخدمي السيارات الكهربائية، عاما بعد الآخر، وذلك لما لها من إيجابيات كبيرة خاصة على البيئة، وكذلك على صاحب السيارة نفسه ماديا، معقبا: "لو العربية بتتفول بـ700 جنيه بنزين، شحنها كهرباء بيكلف المواطن 70 جنيه فقط".

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