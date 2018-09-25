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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل اليوبيل الفضي لقناة Nile Tv

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
ريهام بكير

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء الاحتفالية التي أقامتها قناة "Nile Tv"، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي، بمرور 25 عاما على تأسيسها، وتكريم عدد من العاملين بها.

قدم الوزير التهنئة لرئيس القناة وجميع العاملين بها بمناسبة اليوبيل الفضي، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاحات خلال الفترة المقبلة في تقديم رسالتهم الإعلامية.

كما أشاد الوزير بدور وسائل الإعلام المختلفة في إعلام الرأي العام بمختلف البرامج والمشروعات والخدمات التي تقدمها الحكومة ومنها وزارة الشباب والرياضة في رسالة إعلامية بناءة هادفة إلى توعية وتنوير الرأي العام بما تقوم به الدولة المصرية.

يذكر أن الحفل تضمن قيام تغريد حسين، رئيس قناة النيل بتكريم عدد من العاملين بالقناة وعدد من الفنانين، تقديرا لدورهم الذى قدموه للمجتمع.

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