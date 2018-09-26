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بكري: السيسي يتمنى تحرك المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:02 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة المصرية بتشكيل إطار دولي لمكافحة الإرهاب، وتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل تجفيف منابع الإرهاب، ومعاقبة الدول التي تدعمه ماديا وإعلاميا وبكل الوسائل.

وأضاف "بكري" في حواره ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة "الأولى"، أن هناك بعض الدول التي توظف مفهوم حقوق الإنسان للتشهير بالدولة الوطنية المصرية، ومنها بيانات منظمة العفو الدولية، ولجنة حقوق الإنسان الساعية إلى التشهير بمصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن الطائفية والمذهبية التي تريد أن تحل محل الدولة الوطنية.

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