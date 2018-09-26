استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، 26 سبتمبر 2018، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 17.8576 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.
وسجل اليورو الأوروبي نحو21.0309 جنيه للشراء و21.1531 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.4989 جنيه للشراء و23.6345 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.4843 جنيه للشراء و18.5930 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8355 جنيه للشراء و 15.9234 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5972 جنيه للشراء و2.6126 جنيه للبيع.