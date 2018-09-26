استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، 26 سبتمبر 2018، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 17.8576 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.





وسجل اليورو الأوروبي نحو21.0309 جنيه للشراء و21.1531 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.4989 جنيه للشراء و23.6345 جنيه للبيع.



