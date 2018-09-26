تعرف على موعد قرعة دور الـ32 ببطولة كأس مصر

قررت لجنة المسابقات إجراء قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الاتحاد بالجزيرة، بحضور مندوبي الأندية المتأهلة.



ومن المقرر أن يشارك في دور الـ32 أندية الدوري الممتاز الـ 18 بالإضافة إلى 14 ناديًا تأهلت من الأدوار التمهيدية.



تجدر الإشارة إلى أن الأمس الثلاثاء أقيمت مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر.