طريقة تحضير خبز بالكاري والكركم للشيف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة تحضير خبز بالكاري والكركم من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



المقادير

3 كوب دقيق ربع كوب سمنة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء للعجن

ملعقة كبيرة كاري

ملعقة كبيرة كركم

الحشو

جبنة بيضاء كريمي

فلفل أخضر رومي

الوجه

سمسم



طريقة التحضير

* يخلط الدقيق والخميرة والكاري والكركم والسكر والملح

* تضاف السمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لتتخمر

* ترش بالدقيق وتفرد بالنشابة



الحشو

* تخلط الجبنة مع الفلفل الرومي المفروم

* يفرد خليط الجبنة على العجينة

* تلف العجينة رول

* يفضل أن تترك لتتخمر مرة أخرى

* يدهن الوجه بالماء ويرش بالسمسم

* يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج