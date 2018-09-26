الخطيب: الأهلى عظيم باسمه وتاريخه.. وأنتظر حضورا تاريخيا الجمعة

أكد محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى، أن هناك مجهودا كبيرا بذل خلال الفترة الماضية من جانب الأعضاء من خلال مشاركتهم فى مشروع لائحة النظام الاساسى، وحرصهم على المشاركة وتلقينا اكثر من 3500 اقتراح، ونحن سعداء بتلك المشاركة وأشكر القائمين على هذا العمل واتمنى ان تكون النتيجه مرضية.



وقال الخطيب: أتمني أن تظهر الجمعية العمومية في صورة تليق باسم النادي الأهلي وعظمته وتاريخه الطويل.. فالأهلي عظيم بريادته وأعضائه وجمهوره.. وننتظر حضورا تاريخيا لأعضاء الأهلي يوم 28 سبتمبر لرسم مستقبل ناديهم. الاهلى له حق على كل انسان ينتمى له أن يشارك فى رسم مستقبل ناديه.



واشار الخطيب الى ان الجمهور هو الداعم الرئيسى للنادى والفريق لديه مباراتين هامتين امام النجمة اللبنانى ويوم 2 اكتوبر امام وفاق سطيف فى نصف نهائى بطولة افريقيا والجمهور دائما ما يحفز لاعبيه واتمنى ان يكون تركيز الجمهور مع فريقه والا يلتفت للاخرين.



واكد الخطيب ان مجلس الادارة تواصل مع وزارة الاسكان خلال الفترة الماضية وتم توقيع عقود ارض التجمع الخامس ومع بداية العام المقبل سوف يتم الاعلان عن فتح باب الاشتراك وهذا هو المطلوب منا ان نعمل والاهلى يستحق منا هذا.. والجمعيه العمومية منحتنا ثقنها فلا بد على ان نكون على مستوى الثقة وذلك حق النادى وحق اعضائه.



ووجه الخطيب كلمه لاعضاء الجمعيه العمومية قائلا: النادى الاهلى عظيم باسمه وتاريحه وجماهيره واعضائه.. اتمنى ان نرى حضورا كبيرا ونعطى رساله للجميع ان اعضاء النادى هم من صنعوا لائحته ودستوره.