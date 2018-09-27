البترول توقع اتفاقا مع إينوك الإماراتية للعمل بتموين الطائرات فى مصر

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إينوك" الإماراتية اتفاقية تجارية تتيح دخول الشركة الإماراتية فى نشاط تموين وقود الطائرات فى مصر.





يأتى ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية التسويقية لوزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ودعم نشاط تموين وقود الطائرات، وفى إطار دعم أواصر التعاون الوثيقة بين مصر والإمارات فى نشاط حيوى، وقيام شراكة استراتيجية فى مجال تسويق وقود الطائرات والتى تأتى تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية فى البلدين بتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات المتوفرة للجانبين وتوظيفها لتحقيق المنافع المتبادلة.



وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، الخميس، قال إن الاتفاق له تأثيرات إيجابية عديدة، منها جذب عملاء طيران جدد لمطار القاهرة الدولى، مما سيكون له مردود إيجابى فى زيادة مبيعات قطاع البترول من وقود تموين الطائرات، وزيادة الحصيلة الدولارية، وجذب استثمارات إضافية، ودراسة المشاركة فى المشروعات المستقبلية المرتبطة بهذا النشاط.يذكر أن "إينوك" شركة متخصصة فى مجال تسويق المنتجات البترولية ومن رواد تسويق وقود الطائرات، وهى من أكبر الموردين لوقود الطائرات فى مطار دبى الدولى، ولديها اتفاقيات تجارية لتموين الطائرات فى حوالى 150 مطارًا حول العالم.