قيادات وضباط الشرطة يوزعون مستلزمات المدارس على الطلبة.. صور

وزع مجموعة من الضباط والضابطات بعض الأدوات والمستلزمات المدرسية التي أعدتها وزارة الداخلية بمناسبة بدء العام الدراسي ومدون على بعضها عبارات لتوعية الأطفال بدور ومهام رجل الشرطة، إلى جانب عدد من الإرشادات المرورية، على الطلبة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وذلك خلال زيارتهم لعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، اليوم.



وقدم القائمون على العملية التعليمية الشكر لوزارة الداخلية على رعايتها لتلك المنظومة التى تساهم فى تنمية الوعى لدى الأطفال والتعرف على طبيعة العمل الشرطى بهذا الأسلوب المتميز.



يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تعزيز وعي الأطفال في تلك المراحل التعليمية بدور رجل الشرطة فى حفظ أمن المجتمع، وكذلك على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني في كافة الأوساط الجماهيرية، وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية، وإيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم- كأحد الحقوق التي ترعاها الدولة وتحرص عليها-؛ هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.