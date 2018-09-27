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اقتصاد

تعرف على قائمة الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:24 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" قائمة الخدمات التى تقدمها وزارة التجارة والصناعة عبر شبكة الانترنت، حيث تتضمن كل ما يتعلق باستخراج تراخيص الشركات، والسجل التجارى، والعلامات التجارية، وخدمات الاستيراد والتصدير.

وتشمل القائمة، الخدمات الالكترونية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية وللحصول على هذة الخدمة اضغط الرابط التالى : http://62.150.104.8/mosahma/

ومن بين الخدمات خدمات الكترونية للسجل التجارى وللحصول على هذة الخدمة اضغط الرابط التالى: https://ecr.mci.gov.sa/Land/Index?landingpage=3&referrer=EFile

وخدمات الاستعلام عن الاستيراد المؤقت، وللحصول على الخدمة اضغط على الرابط التالى: https://www.moci.gov.kw/DynamicPage.aspx?id=154

وكذا الخدمات الخاصة بخدمات تجارية للعلامات التجارية وللحصول على هذة الخدمة اضغط الرابط التالى : https://mci.gov.sa/AboutMinistry/Programs/Pages/Program001.aspx

كما يتم تقديم خدمة الاشتراك بالغرفة التجارية، وللحصول على هذة الخدمة اضغط الرابط التالى: https://cocclient.mci.gov.sa/

ومن بين الخدمات كذلك خدمة تسجيل الحصول على الاراضي الصناعية، وللحصول على هذة الخدمة اضغط الرابط التالى :http://www.ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA



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