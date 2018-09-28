محافظ بني سويف يناقش خطة ترشيد استهلاك مياه الشرب بالمصالح الحكومية ودور العبادة

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف خطة المحافظة لترشيد استهلاك المياه بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية ودور العبادة، حيث طالب المحافظ بضرورة أن يتم العمل بروح الفريق الواحد في هذا الملف، وأن يتم التواصل المباشر بين الجهات المعنية لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدا على أن لن يسمح بأي تأخير أو عدم الإلتزام بالبرنامج الزمني المعد سلفا، وأن معيار النجاح لديه هو الإنجاز قبل الموعد.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء عادل حجازي نائب مدير أمن بني سويف،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد ، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.



ناقش المحافظ موقف تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية، و موقف المراجعة الفنية والصيانة الدورية لمنظومة المياه بالمصالح الحكومية وتوفير الصيانة المستمرة لها ، ضمن مبادرة المحافظة وفي اطار تنفيذ خطة وزارة التنمية المحلية، والتي تستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه.