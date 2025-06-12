وجبة تنقذ حياتك.. لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيا؟

ينصح أغلب الأطباء بضرورة تناول السمك، أسبوعيا مرة على الأقل، وخاصة فى وقت انتشرت فيه أمراض القلب والجلطات وهي من أكثر المشاكل الصحية انتشارًا، ومن خلالها تعتبر السبب الأول للوفاة حول العالم.

7 أسباب قوية تجعلك تحرص على أكل السمك أسبوعيًا

بحسب ما نشره موقع هيلثي فإن هناك 7 أسباب قوية تجعلك تحرص على أكل السمك أسبوعيًا:

وجبة تنقذ حياتك..لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيًا

يقلل خطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب

أهم فيتامين يحتوي عليه السمك هو الأوميجا-3، والتي تلعب دورا فعالا في تقليل مستوى الكوليسترول الضار، خفض ضغط الدم، تحسين سيولة الدم، وتقليل الالتهابات، وكل هذه عوامل رئيسية تحمي من الجلطات والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يحسن صحة الدماغ والذاكرة

أوميجا-3 الموجودة في الأسماك، خاصة السلمون والتونة والسردين، تساعد في تحسين وظائف المخ، زيادة التركيز، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

يدعم صحة العين ويحمي من ضعف البصر

الأحماض الدهنية الموجودة في السمك تحافظ على صحة شبكية العين، وتقلل من احتمالية الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي لفقدان البصر مع الزمن.

وجبة تنقذ حياتك..لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيًا

يعزز الحالة المزاجية ويحارب الاكتئاب

تناول السمك بانتظام له تأثير إيجابي على الحالة النفسية والمزاجية. بعض الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون السمك بشكل منتظم يكونون أقل عرضة للاكتئاب واضطرابات المزاج.

يقلل من الالتهابات في الجسم

الالتهابات المزمنة واحدة من الأسباب الأساسية وراء أمراض كثيرة مثل السكري وأمراض القلب والمفاصل. أحماض أوميجا-3 في السمك تساعد في تقليل هذه الالتهابات وتحسين وظائف الجهاز المناعي.

يساعد في ضبط الوزن

السمك مصدر ممتاز للبروتين العالي الجودة، حيث يحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيًا، وهذا يساعد في بناء العضلات وزيادة معدل الحرق، كما يساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول بدون استهلاك سعرات زائدة.

وجبة تنقذ حياتك..لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيًا

يحسن صحة البشرة والشعر

الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة في الأسماك، تساعد على ترطيب البشرة، تقليل ظهور التجاعيد، كما أنه يحسن صحة الشعر ولمعانه، ويعالج مشاكل الجلد المرتبطة بجفاف البشرة.