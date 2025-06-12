قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وجبة تنقذ حياتك.. لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيا؟

وجبة تنقذ حياتك..لماذا عليك تناول السمك مرة أسبوعيًا
وجبة تنقذ حياتك..لماذا عليك تناول السمك مرة أسبوعيًا
أسماء عبد الحفيظ

ينصح أغلب الأطباء بضرورة تناول السمك، أسبوعيا مرة على الأقل، وخاصة فى وقت انتشرت فيه أمراض القلب والجلطات وهي من أكثر المشاكل الصحية انتشارًا، ومن خلالها تعتبر السبب الأول للوفاة حول العالم.

7 أسباب قوية تجعلك تحرص على أكل السمك أسبوعيًا

بحسب ما نشره موقع هيلثي فإن هناك 7 أسباب قوية تجعلك تحرص على أكل السمك أسبوعيًا:

وجبة تنقذ حياتك..لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيًا

 يقلل خطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب

أهم فيتامين يحتوي عليه السمك هو الأوميجا-3، والتي تلعب دورا فعالا في تقليل مستوى الكوليسترول الضار، خفض ضغط الدم، تحسين سيولة الدم، وتقليل الالتهابات، وكل هذه عوامل رئيسية تحمي من الجلطات والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 يحسن صحة الدماغ والذاكرة

أوميجا-3 الموجودة في الأسماك، خاصة السلمون والتونة والسردين، تساعد في تحسين وظائف المخ، زيادة التركيز، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الزهايمر والخرف مع التقدم في العمر.

 يدعم صحة العين ويحمي من ضعف البصر

الأحماض الدهنية الموجودة في السمك تحافظ على صحة شبكية العين، وتقلل من احتمالية الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي لفقدان البصر مع الزمن.

وجبة تنقذ حياتك..لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيًا

يعزز الحالة المزاجية ويحارب الاكتئاب

تناول السمك بانتظام له تأثير إيجابي على الحالة النفسية والمزاجية. بعض الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون السمك بشكل منتظم يكونون أقل عرضة للاكتئاب واضطرابات المزاج.

 يقلل من الالتهابات في الجسم

الالتهابات المزمنة واحدة من الأسباب الأساسية وراء أمراض كثيرة مثل السكري وأمراض القلب والمفاصل. أحماض أوميجا-3 في السمك تساعد في تقليل هذه الالتهابات وتحسين وظائف الجهاز المناعي.

 يساعد في ضبط الوزن

السمك مصدر ممتاز للبروتين العالي الجودة، حيث يحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيًا، وهذا يساعد في بناء العضلات وزيادة معدل الحرق، كما يساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول بدون استهلاك سعرات زائدة.

وجبة تنقذ حياتك..لماذا يجب تناول السمك مرة أسبوعيًا

يحسن صحة البشرة والشعر

الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة في الأسماك، تساعد على ترطيب البشرة، تقليل ظهور التجاعيد، كما أنه يحسن صحة الشعر ولمعانه، ويعالج مشاكل الجلد المرتبطة بجفاف البشرة.

السمك أمراض القلب والجلطات 7 أسباب قوية تخليك تحرص على أكل السمك أسبوعيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

شهيد العمل.. مصرع كهربائي صعقًا أثناء تركيب إنارة حفل زفاف في المراغة

صورة أرشيفية

إصابة سائق أثناء ري أرضه الزراعية في طما بسوهاج

تاجر المخدرات بالبحيرة

حبس صاحب مول شهير لحيازته 65 ألف قرص مخدر بالبحيرة

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد