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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يومياً

فوائد المشي لمدة ٣٠ دقيقة يومياً..
فوائد المشي لمدة ٣٠ دقيقة يومياً..
رنا عصمت

المشي هو نشاط بسيط ومتاح للجميع، وله العديد من الفوائد الصحية والنفسية، إليك بعض الفوائد المهمة للمشي،بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.


 

فوائد المشي لمدة ٣٠ دقيقة يومياً..

١- من فوائد المشي أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وهو ما يساعد فى تقوية العظام والحفاظ على توازن الجسم.

٢- تساعد رياضة المشي على تحريك عضلات الجسم بأكملها وتغذية خلايا وأنسجة المخ.

٣- من فوائد المشي أنه يحد من الشعور بالقلق والتوتر. فقد أشارت الأبحات العلمية أن عملية الشهيق والزفير التى يمارسها الشخص خلال المشي، تساهم إلى حد كبير في الإسترخاء وتهدئة الأعصاب والتخفيف من الضغط النفسي.

٤- كلما مشيتِ، ازدادت رشاقة منطقة الخصر. فالمواظبة على المشي تعمل على شد عضلات البطن وحرق الكثير من الدهون المختزنة في المنطقة المحيطة بالخصر.

٥- من فوائد المشي أنه يساعد على شد عضلات المؤخرة وتقوية عضلات الأرداف والفخذين.

٦- من فوائد المشي أسفل أشعة الشمس بانتظام أنه يساهم فى تعزيز فيتامين د في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

٧- إذا كان يمتلكك شعور بالحزن أو الإكتئاب، فإن ممارسة رياضة المشي هي العلاج الأمثل لك. ذلك لأنها تخلصك من الطاقة السلبية الموجودة بالجسم كما أنها تعزز من إفراز هرمونات السعاده.

٨- رياضة المشي سهلة ولا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة أو مكان محدد لممارستها. كل ما عليك فعله هو إيقاف سيارتك في مكان يبعد عن منزلك أو مكتب العمل قليلاً والإستماع برياضة المشي في الهواء المنعش.

٩-من فوائد المشي أنه يحارب الإنفلونزا والرشح والزكام، فالأشخاص الذين يعتادون على المشي لمدة ع الاقل ٣٠ دقيقة يومياً أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد.

▫️أفضل وقت للمشي : في الصباح الباكر أو بعد الغدا ب ثلاث ساعات

فوائد المشي لمدة ٣٠ دقيقة يومياً المشى فوائد المشى

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